Erişim Engeli Kararı

Söz konusu site, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sürecinde, CHP tarafından Saraçhane’de gerçekleştirilen eylemler sırasında Özgür Özel tarafından duyurulmuştu. Ancak, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla siteye erişim engeli getirildi.

CHP’den Tepki

CHP İletişim tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, erişim engeline şu ifadelerle tepki gösterildi:

“http://boykotyap.com boykot listesi web sitesi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engeli verilmiş. Kurtarır mı? Sanmam.”

CHP yetkilileri, boykot çağrılarına ve web sitesine getirilen erişim engelinin, ifade özgürlüğüne bir müdahale olduğunu belirterek karara tepki gösterdi.

İmamoğlu’nun Gözaltı ve Tutuklanma Süreci Gündemde

Sitenin erişime engellenmesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sürecinin ardından geldi. Saraçhane’de gerçekleştirilen eylemler sırasında Özgür Özel, boykot çağrılarını duyurmuş ve bu süreçte boykotyap.com sitesinin de faaliyete geçirildiği açıklanmıştı.

Kararın ardından CHP’nin nasıl bir adım atacağı merak edilirken, boykot listesi ve erişim engeline dair tartışmaların kamuoyunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Kaynak : PHA