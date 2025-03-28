“Trafikte Hedefimiz Sıfır Can Kaybı”

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında aşırı hızın bulunduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.”

Paylaşımında duygu yüklü bir kısa filme de yer veren Bakan Yerlikaya, trafikte hedeflerinin “Sıfır Can Kaybı” olduğunu vurguladı. “Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.” ifadelerini kullanan Yerlikaya, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti.

Trafik Güvenliği Konusundaki Mücadele Devam Ediyor

Bakanlık tarafından hazırlanan kısa filmde, trafik kazalarının acı sonuçlarına dikkat çekilirken, kurallara uyulmasının önemine vurgu yapıldı. İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : PHA