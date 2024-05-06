Alınan bilgiye göre olay, Samsat ilçesinde meydana geldi.

Atatürk Barajı göletine şişme botlarla balık tutmak için açılan isimleri açıklanmayan 2 kişi bir süre sonra botları patlamasıyla adacığa çıkarak yardım istediler. İhbarla olay yerine gelen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından hazırlıklarının ardından adacıkta mahsur kalan 2 kişiye şişme yelekler giydirilerek kurtarıldı. Polis ekipleri tarafından kurtarılan 2 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak : PHA