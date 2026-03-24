Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16.03.2026 ile 22.03.2026 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde toplam 42 şahsa işlem yapılırken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan 2 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 120,58 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 13 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

