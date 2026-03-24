

Erol Köse'nin Yüksekten Düşerek Ölümüne Resen Soruşturma

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilecek tahkikat ve otopsi işlemleriyle Köse'nin kesin ölüm nedeni belirlenecek.

Köse'nin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı

Sarıyer Maslak 1453 Caddesi'ndeki 40 katlı binanın 16. katından henüz belirlenemeyen bir nedenle zemine düşen yapımcı Erol Köse için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Köse'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Maddi Sıkıntı Ve Sağlık Sorunları İddiası

Yapımcı Erol Köse'nin kirada yaşadığı ve bir süredir maddi sıkıntı içinde bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından üzüntüsünü dile getiren arkadaşı şarkıcı Yaşar İpek, çok üzücü bir olay olduğunu belirterek, Köse'nin son zamanlarda neşesinin düşük olduğunu, kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve maddi sıkıntılar yaşadığını duyduğunu söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

