Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Trafik Kanunu'nda yapılan son değişikliklerin ardından sosyal medyada yayılan yanıltıcı içeriklere dair önemli bir bilgilendirmede bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, trafik kurallarına ilişkin güncellemelerin kamuoyuna yanlış aksettirildiği ve bilgi kirliliği oluşturulduğu tespit edildi.

İddialara Karşı Resmi Bilgilendirme Yapıldı

DMM tarafından yapılan açıklamada, mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:



"Mevcut düzenlemeler çarpıtılarak ya da uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak, kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir. Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmektedir."

Vatandaşlara Spekülasyonlara İtibar Etmeme Çağrısı

Yürütülen yönetmelik çalışmalarının henüz sonuçlanmadığını vurgulayan yetkililer, sosyal medya üzerinden yayılan "telefon tutucu ve araç kokusu yasaklandı" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamanın sonunda, vatandaşların bu tür spekülatif paylaşımlara itibar etmemeleri ve yalnızca yetkili mercilerden gelecek resmi açıklamaları dikkate almaları gerektiği önemle hatırlatıldı.