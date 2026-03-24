Dışişleri Bakanı Fidan'dan Kritik Diplomasi Trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası alanda yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği kapsamında Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ile Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu temaslarda bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Savaşın Durumu ve Çözüm Çabaları

Gerçekleştirilen diplomatik temaslarda, devam eden savaşın mevcut durumu üzerine taraflar arasında detaylı değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmelerde ayrıca çatışmaların sona erdirilmesine yönelik yürütülen uluslararası çabalar ve çözüm odaklı girişimler gündeme geldi. Bakan Fidan ve mevkidaşları, barışın tesisi için atılabilecek adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu.