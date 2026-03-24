İstanbul Ümraniye'de, park halindeki aracında bulunduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si, çıkarıldıkları savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta 19 Mart tarihinde meydana gelen olayda, Kundakçı ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevkleri gerçekleştirildi.

Savcılık Sorgusu ve Mahkemeye Sevk Süreci

Adliyede savcıya ifade veren şüphelilerden B.K., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcılık; şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan ile birlikte A.K, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'yi "kasten öldürme" ve bağlantılı suçlar kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi. Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayın Geçmişi ve Operasyon Detayları

Olay günü Tatlısu Mahallesi'nde arkadaşıyla araçta oturan Kundakçı, iki ayrı araçla olay yerine gelen şüphelilerden birinin silahlı saldırısına uğramıştı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen geniş çaplı operasyonda, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen A.K. ve olaya karıştığı değerlendirilen diğer isimlerle birlikte, şarkıcılar Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

HABER: TEKHA