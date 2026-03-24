Üç Parti Hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunuldu

Yüksek Mahkeme tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, partilerin finansal kayıtlarının yasal mevzuata uygunluğu masaya yatırıldı.

Yapılan incelemeler kapsamında; Ülkem Partisi, Milli Mücadele Partisi ve Güç Birliği Partisinin 2020 yılına ait hesapları denetlendi. Kürdistan Özgürlük Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi, Devrim Hareketi Partisi, Umut Partisi, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi ve Emekçi Hareket Partisinin 2021 yılı faaliyetleri incelenirken, Uyanış Partisinin ise 2023 yılına ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Üç Siyasi Parti İçin Suç Duyurusu Kararı

Yüksek Mahkeme, Milli Mücadele Partisi ve Güç Birliği Partisinin 2020 yılı kesin hesap incelemelerinde önemli usulsüzlükler tespit etti. Partilerin Genel Merkez kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi nedeniyle, parti sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Öte yandan Uyanış Partisinin 2023 yılı kesin hesap tetkikinde ise denetim sürecinin zorlaştırıldığı vurgulandı. AYM, denetim için talep edilen bilgilerin istenilen formatta sunulmaması, hesap verilebilir bir kayıt düzeninin oluşturulmaması ve incelemeyi engellemeye yönelik tutumlar sergilenmesi gerekçesiyle, sorumlular hakkında yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Diğer Partilerin Hesapları Uygun Bulundu

Mali denetimi tamamlanan diğer siyasi partilerin belirtilen dönemlere ait kesin hesapları ise geçer not aldı. Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin sunduğu bilgi ve belgelerin doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine uygun olduğuna karar verdi.

