Ankara'da Kritik Görüşme: Körfez İşbirliği Konseyi Temsilcileriyle Buluşma

Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Bakan Fidan, KİK üyesi devletlerin temsilcileri ve Ürdün Büyükelçisi ile bir araya gelerek diplomatik temaslarda bulundu.

Bakanlık Sosyal Medya Hesabından Duyuru Yapıldı

Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Bakan Fidan'ın Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin ve Ürdün'ün Ankara büyükelçilerini kabul ettiği ve görüşmenin gerçekleştirildiği ifade edildi. Görüşmenin içeriğine dair detay paylaşılmazken, kabulün diplomatik koordinasyon çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.