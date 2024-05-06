Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2024 Yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelini düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıda yurt içi ve yurt dışı kurban kesim bedellerini açıkladı.

Buna göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 11 bin 750 Türk Lirası, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 4 bin 750 Türk Lirası olarak belirlendi.

Vekaletle kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını il ve ilçe müftülükleri üzerinden veya tdv.org.tr ve bagis.tdv.org adreslerinden de çevrim içi (online) olarak da yapılabilecek.

2024 Yılı TDV Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısıhttps://t.co/clH9RX8jXB— Diyanet (@diyanetbasin) May 6, 2024