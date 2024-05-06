Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan belediye bünyesindeki tüm sosyal tesislerde öğrencilere, memurlara ve belediye personeline indirim uygulanması kararı kent genelinde olumlu karşılandı. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar belediye sosyal tesislerinde uygulanacak olan yüzde 10’luk indirimden engelli vatandaşların ve emeklilerin de yararlanacağını belirtti. Başkan Gülpınar’ın engelli ve emekli vatandaşlar hassasiyeti ile alınan kararla öğrenciler, memurlar, emekliler, engelli bireyler ve belediye personeli Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Cumhuriyet Gastronomi Merkezi, Cumhuriyet Tesisleri, BELTUR Ocakbaşı, Seyir Tepesi, Millet Bahçesi Tesisleri, Hamarat Eller, Belediye Çay Bahçeleri ve diğer tesislerden daha uygun bir şekilde faydalanmış olacak.

Kaynak : PHA