Karşıyaka Mahallesi’nde 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasar alan ve ibadete kapatılan Birlik Camisi yıkılarak yerine yenisinin yapımına başlandı. Kendi imkanları ve hayırsever vatandaşların destekleriyle cami yapımına başladıklarını ifade eden Birlik Cami ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma ve İlim Kültür Derneği Başkanı Abdulbaki Güzel, “1983 yılında yapılan camimiz malumunuz depremde hasar gördü ve yıkım kararı çıktı. Yetkililer tarafından yıkımı tamamlanan camimizin yerine hemen yenisini yaptırmak için çalışmalarımıza başladık. Dernek olarak kendi imkanlarımız ve hayırseverlerin de katkılarıyla bugün camimizin temelini atmaya başladık. 3 kattan oluşan yeni camimiz bodrum hariç 550 m2 namaz kılma alanına sahip olacak. Buradan sizlerin aracılığıyla tekrardan hayırsever vatandaşlarımıza sesimizi duyurmak istiyorum. Katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız aşağıda vereceğimiz telefon numaralarından bizlere ulaşabilir veyahut direkt derneğimize ait banka hesabımıza nakdi yardım yapıp bağışta bulunabilirler. Şimdiden katkıda bulunup destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

Hanifi Hoca: 0536 221 50 40

Abdulbaki Güzel: 0536 859 92 22

Halk Bankası Kahta Şubesi İBAN No: TR39 0001 2001 2540 0016 1000 74

Kaynak : PHA