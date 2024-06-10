Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Muhtarlarım, Cefakâr ve Çilekeş çiftçilerim, Basınımızın güzide temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla hür metle selamlıyorum. Tarım Bakanlığımızın açıklamış olduğu 2024 yılı hububat fiyatları bizleri şoke etmiş beklentimizin oldukça altında kalmıştır. 2023 Yılında 7.000 TL olan arpa 2024 yılında 7.250 TL olarak açıklanarak % 4 oranında artış getirilmiş ancak bu artış maliyetinin bile oldukça altında kalmıştır. Yine 2023 Yılında 8.250 TL olan Ekmeklik Buğday 2024 yılında 9.250 TL olarak açıklanmış primiyle beraber yaklaşık % 20 civarında artış getirildiği görülmüştür. Geçen yıla oranla girdilerdeki tüm kalemlerde % 100 lere varan artışların olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bunca olumsuzluğa rağmen üretime devam eden bizlerin emeklerini bu şekilde değerlendirilmesi üretimi baltalamaktan başka bir şey değildir. Buradan Milletvekillerimize Tarım Bakanlığımıza ve hatta Hazine ve Maliye Bakanımıza sesleniyorum, buradaki amaç tasarruf ise üretimden asla tasarruf olmaz aksine desteklenmeli ve üretimi arttırma politikası izlenmelidir. Değerli çiftçiler kıymetli misafirler, Ülkemiz tarımda kendi kendine yetebilecek bir durumdadır, ancak bu böyle iken dışarıdan ithal edilen buğdaylardan vazgeçilmelidir. İthal edilen ürünlerden dolayı ülkedeki buğdaylar ucuza gitmekte ve çiftçimiz bu maliyetler altında ezilmektedir. Mazotta % 110 – Gübrede % 76 – diğer girdilerde % 75 lere varan artışların olduğu bugün arpa ve buğdayda % 4 % 20 artış getirilmesi üreticimizi önümüzdeki dönem için üretimden vazgeçirecektir. Dolayısıyla dışa bağımlılığı arttıracaktır. Bizler üretmek istiyoruz ve ürettiğimiz ürünlerin gerçek karşılığını bekliyoruz. Tarım Bakanlığının açıklamış oldukları bu fiyatları revize etmelerini arpada en az 9.000 TL artı pirim Buğdayda ise en az 10.000 TL artı pirim olmasını bekliyoruz ve Milletvekillerimizin Bakanlıklar nezdinde çiftçimizin bir yıllık emeği , alın teri ve geçim kaynağının sömürülmesinin önüne geçilmesini istiyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum."

Kaynak : PHA