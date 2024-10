İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde binlerce kişinin katılımıyla işgalci İsrail’in saldırılarına ve ülkemizde yaşanan şiddete karşı Beyazıt’tan başlayarak Ayasofya Camii önüne kadar ‘Nehirden Denize Özgür Filistin’ ve ‘Mahallene, Sokağına ve Ailene Sahip Çık’ sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün varış noktasında Kur'an-ı Kerim okundu. Tilavetin ardından konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım uyuşturucunun okullara kadar girdiğine ve İsrail’in sınır tanımadığına dikkat çekti. Konuşma öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

“Önce kendimizi düzelteceğiz”

Gençlerin uyuşturucu tehlikesine karşı, korunması gerektiğini dile getiren Yıldırım “Bu dünyayı temizlemekle görevliyiz. Çünkü biz iyi insanlarız. O nedenle öncelikle şunu belirtmek gerekir. Kendimizi düzeltmeden, halkımızı, insanlarımızı düzeltmeden Kudüs'ü kurtarmak mümkün olmuyor. İşte halimiz ortada, ailelerimize sahip çıkamıyoruz. Boşanmalar arttı, çocuklarda anne baba sevgisi ve saygısı kalmadı. Anne baba çocuklara merhamet etmiyor. Bu ülkede çocuklar dövüldü, kadınlar dövüldü, zorbalık yapıldı. Bazen kadınlar erkeklere zorbalık yaptı? Neden? Çünkü değerlerimizden uzaklaştık. Şimdi son günlerde yapılanlara bakın. İnsanı dinden uzaklaştırırsan, insanı eğer ahiret korkusundan uzaklaştırırsan, onu tutacak ne var? Buradan bütün cemaatlere sesleniyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Hükümete, devlete, partilere sesleniyorum; kendimize gelelim, titreyelim. Çocuklarımızı uyuşturucunun kucağından kurtaralım” dedi.

“Devlet ve halk el ele mücadele”

‘Devlet ve millet olarak kötülüklere karşı mücadele etmeliyiz’ diyen Yıldırım “Çocukları ailelerinden kopardılar. Sonra bazı televizyon programcıları çıkıp diyor ki tebliğciler okullarda çalışıyor, çalışacağız. Okuldaki çocuğa önce ahlak ve maneviyat diyeceğiz. Okullardaki çocuklara Kur'an öğreteceğiz, peygamberi öğreteceğiz, ahlak öğreteceğiz, anne ve babasına saygıyı öğreteceğiz. Öncelikle İHH ve diğer derneklere sesleniyorum. Bundan sonra Türkiye'nin her yerinde uyuşturucuyla mücadele, kötü akımlarla mücadele bizim en önemli görevlerimizden biri olacaktır. Toplum, devlet, halk, emniyet güçleri birlikte mücadele etmeliyiz” şeklinde konuştu.

"Halklar ayağa kalktı"

Bütün dünya halklarını meydanlara davet eden Yıldırım “Dünya siyonizmi bitirecek. Şu anda bütün halklar ayağa kalktı. Bütün halkların kalbinde emperyalizme karşı bir kin var. Buradan sesleniyorum. Amerika halkı ayağa kalk tekrar, Fransa ayağa kalk, İngiltere ayağa kalk, Orta Doğu ayağa kalk. Ne yaptı biliyor musunuz Filistinliler? Hepimizi kölelikten kurtardı. Diyorlar ki Israil ve Amerika normalleşme yapacaktı. İslam dünyasının liderleri kuklalaşmış. İslam dünyası kendisin gözden geçirmeli. Bir avuç Müslüman Filistinli dedi ki Müslümanlar köle olamaz. Müslümanlar özgür olacak. Normalleşmeye karşıyız dedi. Çocukları ve kadınlarıyla normalleşmeyi bozdu. Bazıları diyor ki meydanlara iniyorsunuz da ne oluyor? Ne diyor Resulullah? Ya elinle ya dilinle, ya da kalbinle buğuz et. Kalp ile buğuz, imanın en zayıf noktasıdır. Şu anda evinde oturup meydanlara gelmeyenler, imanın en zayıf noktasındalar. Biz hiç olmazsa burada haykırıyoruz” dedi.

“Milletimiz için bir istikbal mücadelesi”

Bülent Yıldırımın ardından konuşma yapan İnsani Hayat Derneği Başkanı Yunus Çetinkol “Uyuşturucu bağımlılığı için burada bulunuyoruz. Adalet Bakanlığının 2023 raporuna göre cezaevlerinde hükümlü olan kişilerin yüzde 33.07'si uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suçlardan hükümlüdür. Yani hükümlü olan kişilerin her 3’nden 1'i uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suçlardan cezaevinde yatmaktadır. Uyuşturucu ile mücadele an itibariyle ülkemiz ve milletimiz için bir istikbal mücadelesine dönüşmüştür. Mahallene, sokağına, okuluna ve ailene sahip çık. Böylelikle geleceğine sahip çıkabilirsin” şeklinde konuştu.

Düzenlenen program yapılan dua ile sona erdi.



Kaynak : PHA