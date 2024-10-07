Şölene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Betül Sayan Kaya başta olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve AK Parti teşkilatlarından çok sayıda isim de katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya, törende yaptığı konuşmada Adıyaman’ın samimi ve sıcak karşılamasına teşekkür etti. Kaya, "Adıyaman'a geldiğimiz ilk andan itibaren bu sıcaklığı bize hissettirdiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletmekten de büyük bir onur duyuyorum" dedi. Kaya, sünnet şöleninin düzenlenme amacının, acıları unutturmak ve sevinçleri paylaşmak olduğunu belirtti. “Bugün burada acılarımızı unutmadan, sevinçlerimizi çoğaltarak paylaşmak için toplandık. 500 evladımızın sünnet törenine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye ekledi.

"Sünnet Şölenlerini Türkiye Genelinde Yaygınlaştıracağız"

Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak Türkiye genelinde pek çok şehirde sünnet şölenleri düzenlediklerini ifade eden Kaya, bu anlamlı organizasyonun ilkini Adıyaman’da gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Kaya, “Türkiye genelinde binlerce evladımızın sünnet törenini organize ediyoruz, ama ilkini Adıyaman’dan başlatmayı uygun gördük. Depremden etkilenen illerimize özel bir önem veriyoruz” dedi.

"Depremin Yaralarını Saracağız"

6 Şubat depremlerinin ardından devlet ve milletin büyük bir dayanışma içinde hareket ettiğini vurgulayan Betül Sayan Kaya, yaraların hala taze olduğunu, ancak birlikte çalışarak bu zor günlerin üstesinden gelineceğini ifade etti. Kaya, "Depremin acılarını silmek mümkün değil. Ancak dayanışma ve birlik ruhuyla acılarımızı paylaşırsak, sevinçlerimizi çoğaltarak birbirimize iyi gelebiliriz" dedi. Kaya, hükümetin depremin ardından Adıyaman ve diğer iller için önemli adımlar attığını, bakanların ve teşkilatların sürekli sahada olduğunu belirtti.

"Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Çok Çalışıyoruz"

AK Parti hükümetinin deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde konut teslimlerinin sürdüğünü ve 2025 yılına kadar tüm hak sahiplerinin evlerine yerleştirileceğini söyledi. “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ne söz verdiysek yerine getirdik. Deprem bölgesinde hızlı bir toparlanma süreci yaşıyoruz ve konutlarımız hızla hak sahiplerine teslim ediliyor” dedi.

"Aile Bizim En Kıymetli Değerimiz"

Kaya, ailenin toplumun temel taşı olduğunu ve sünnetin hem dini bir vecibe hem de sosyal bir gelenek olarak çok önemli olduğunu vurguladı. “Aile değerleri bizim en kıymetli hazinemizdir. Sünnet törenleri ise bu bağları güçlendiren, toplumsal birlikteliğin en güzel örneklerinden biridir” dedi. Kaya, sünnet olan çocukların mutluluğunu paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, "Bugün, evlatlarımızın bu mutlu gününde yanlarında olmak ve bu geleneği hep birlikte yaşamak bizler için büyük bir mutluluk" diye konuştu.

"Evlatlarımız Geleceğimizin Teminatıdır"

Sünnet şölenine katılan çocukların sadece sünnet törenlerinde değil, eğitim hayatlarında da yanlarında olacaklarını belirten Kaya, "Bu evlatlarımızın sağlıklı büyümeleri, iyi bir eğitim almaları ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için her zaman yanlarında olacağız. Onlar bizim geleceğimizin teminatıdır" dedi. Kaya, çocukların ilerleyen yıllarda başarılı bireyler olarak topluma kazandırılması için her türlü desteği sunacaklarını vurguladı.

"Devlet-Millet Dayanışmasıyla Ayağa Kalktık"

Deprem sonrası devlet ve milletin el ele vererek hızla toparlanma sürecine girdiğini belirten Kaya, “Depremin yaşattığı acının tarifi yok. Ancak devlet ve millet el ele, omuz omuza vererek yaralarımızı sarmayı başardık. Birlikte ağladık, birlikte çalıştık, şimdi ise geleceğe umutla bakıyoruz" ifadelerini kullandı. Kaya, depremin ardından hızla organize olan yardım çalışmalarıyla Adıyaman’ın yeniden ayağa kalktığını ve hayatın normale dönmesi için büyük çaba harcandığını vurguladı.

Sünnet şölenine katılan 500 çocuk ve aileleri, etkinlik boyunca çeşitli eğlencelerle keyifli vakit geçirdi. Doktorlar ve sağlık personeli eşliğinde gerçekleştirilen sünnet işlemleri, güvenli bir şekilde tamamlandı. Şölen alanında düzenlenen çeşitli oyun ve eğlence etkinlikleriyle çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Kaya, sünnet organizasyonuna katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına ve AK Parti Adıyaman İl Teşkilatı’na teşekkür ederek, “Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm gönüllülere minnettarım” dedi.

"Geleceğe Umutla Yürüyeceğiz"

Kaya, konuşmasının sonunda Adıyaman halkına sabır ve ferasetleri için teşekkür ederek, “Depremin ardından gösterdiğiniz sabır ve dayanışma duygusu hepimize örnek oldu. Devletimizin çalışmaları, milletimizin desteğiyle bu zor günleri geride bırakacağız. Birlikte umutla geleceğe yürüyeceğiz" dedi.

Kaynak : PHA