Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, depremden sonra Adıyaman'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, vatandaşların konutlarına yerleşmeye başladığını ve 2025 sonuna kadar tüm hak sahiplerinin evlerine kavuşacağını belirtti. Ayrıca Aydın, bu süreçte önemli katkıları olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’ya teşekkür etti.

"Zor Zamanlarda Yanında Olan Unutulmaz"

Ahmet Aydın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli hemşehrilerim, insanoğlu birçok şeyi unutur ama iki şeyi asla unutmaz: Zor zamanlarda yanında olanı ve olmayanı. 6 Şubat'taki büyük afetle karşılaştığımızda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, milletvekillerimiz ve teşkilatlarımız her an yanımızdaydı. İlk andan itibaren en küçük sorundan en büyük meseleye kadar çözüm için gayret gösterdiler. Bugün, vatandaşlarımızın büyük kısmı konutlarına yerleşti ve 2025 sonuna kadar tüm hak sahiplerini evlerine yerleştirmiş olacağız."

"Adıyaman İçin Büyük Bir Gayret Gösterildi"

Aydın, Adıyaman'da çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gösterilen gayretleri de vurgulayarak, "Fatma Betül Sayan Kaya, bakanlığı döneminden bu yana Adıyaman için her zaman yanımızda oldu. Bugün de aramızda bulunarak çocuklarımız için neler yapabiliriz diye büyük bir çaba sarf etti. Sosyal politikalar başkanlığındaki bütün ekip, çocuklarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için adeta seferber oldu" dedi.

"Geleceğimiz İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Bakan Yardımcısı Aydın, Adıyaman’daki çocukların geleceği için ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek, "Bu çocuklar bizim geleceğimiz, onlar için ne yapılsa az. Çocuklarımızın en iyi imkanlara sahip olması, geleceğe umutla bakabilmeleri için tüm milletvekillerimiz, belediyelerimiz ve teşkilatımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Birlikte Güçlüyüz, Geleceğe Umutla Yürüyoruz"

Depremde kayıplar yaşayan tüm ailelere başsağlığı dileyen Aydın, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Biz birlikte güçlüyüz. Bu enkazı birlikte kaldırdık ve geleceğe umut içerisinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese minnettarım" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Aydın, emeği geçen tüm teşkilat üyelerine, bakanlara ve yetkililere teşekkür ederek, çocukların gelecekte düğünlerini görmek temennisiyle sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA