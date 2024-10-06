Bir hafta önce duyurusu yapılan ve geniş katılımla gerçekleşen şenlik, Eğri Çayı etkinlik alanında coşkuyla kutlandı. Sünnet olan çocuklar ve aileleri, düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Şölene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özkan ve Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan gibi isimler katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

"Hemşehrilerimize Birlikte Büyük Bir Gün Yaşadık"

Sünnet şöleniyle ilgili konuşan İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, etkinliğe halkın büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Kablan, "500 çocuğumuzu sünnet ettirmenin ve ailelerimizin mutluluğuna ortak olmanın büyük gururunu yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerle hemşehrilerimizle daha da kaynaşıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu bir ömür sürmelerini temenni ediyorum" dedi. Ayrıca Kablan, bu tür birlik ve beraberlik etkinliklerinin devam edeceğini vurguladı.

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan ve Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın da Şölene Katıldı"

Şölene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Betül Sayan, sünnet olan çocukların aileleriyle bir araya gelerek çocuklara hediyeler dağıttı. Dr. Sayan, "Böyle anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün burada erkekliğe ilk adımını atan evlatlarımızın yanında olmak, onların sevincine ortak olmak hepimiz için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ise, “Adıyaman’da bu tür etkinliklerle halkımızla bir araya gelmek bizler için çok anlamlı. Sünnet olan çocuklarımızın, gelecekte ülkemizin başarılı bireyleri olacağına inancımız tamdır” dedi.

"Büyük Coşku İçinde Geçen Etkinlikler"

Üç gün önce yapılan davetle duyurulan etkinlikler, Eğri Çayı Parkı’nda gerçekleştirildi ve şölene katılan çocuklar için düzenlenen eğlenceli aktiviteler gün boyu sürdü. Çocuklar, şenlik alanında kurulan oyun parkurlarında gönüllerince eğlenirken, aileler de bu özel günü keyifle geçirdi. Etkinlikte palyaçolar, sahne gösterileri ve çocuk oyunları büyük ilgi gördü.

"Sünnet Şölenine Yoğun Katılım"

Sünnet şölenine halktan yoğun bir katılım gerçekleşti. Hem çocuklar hem de aileler, Eğri Çayı Parkı’ndaki etkinliklerde keyifli zaman geçirdi. Üç gün önce basında yer alan davetin ardından halkın büyük ilgi göstermesi, sünnet şöleninin coşkusunu daha da artırdı.

İl Başkanı Kablan, konuşmasının sonunda bu organizasyona katkı sunan tüm teşkilat üyelerine ve etkinliğe katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, “Böylesine anlamlı ve coşkulu bir günü birlikte yaşadık. Çocuklarımız ve ailelerimizin mutluluğunu görmek bizler için en büyük gurur. Sünnet şölenimizin başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kaynak : PHA