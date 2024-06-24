Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, akaryakıt fiyatları da sık sık indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son gelen bilgilere göre, 25 Haziran Salı gününden itibaren benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Zamların pompaya yansımasıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 30 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 42 lira 35 kuruş olacak. Bu artışlar, araç sahiplerini ve taşımacılık sektörünü doğrudan etkileyecek.

Ekonomistler, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın devam etmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde de akaryakıt fiyatlarında değişikliklerin yaşanabileceğini belirtiyor. Bu durum, hem bireysel tüketiciler hem de ticari işletmeler için maliyetlerde artış anlamına geliyor.

Yakıt fiyatlarındaki bu tür artışlar, genellikle taşımacılık maliyetlerinin artmasına ve dolaylı olarak birçok ürün ve hizmetin fiyatında yükselişe neden oluyor. Bu sebeple, akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler geniş bir ekonomik etki yaratabiliyor.

Vatandaşların, 25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen bu zamları dikkate alarak benzin istasyonlarında yoğunluk oluşturması da beklenen bir başka gelişme.

Kaynak : PHA