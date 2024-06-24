Malatya'nın Battalgazi ilçesinde gasp olayı yaşandı. Olayda müşteki B.D., soyadını bilmediği komşusu K. tarafından çarşıya bırakmak isterken gasp edildiğini iddia etti. Müşteki, şüpheli şahsın kendisinden para istediğini ancak vermeyince tehdit edilerek aracının zorla alındığını belirtti. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın K.A. olduğu tespit edildi. Şüpheli K.A. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, olayda kullanılan araç sahibine teslim edildi.

Kaynak : PHA