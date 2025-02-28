Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti İl ve Merkez İlçe Başkanı tarafından asılsız gerekçelerle bağlamından koparılarak siyasete malzeme edildiğini ifade etti.

K2-B Konteyner Kentimizde yaşanan gelişmeler sonrası gerçeklerin kamuoyunca bilinmesi adına açıklama yapma gereği duyduklarını ifade eden Adıyaman Belediyesi yetkilileri yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“K2-B Konteyner Kentimizde teknik arızalar nedeniyle yaşanan su kesintileri, AK Parti İl ve Merkez İlçe Başkanı tarafından asılsız gerekçelerle bağlamından koparılarak siyasete malzeme edilmiş; belediyemize ve belediye başkanımız Sayın Av. Abdurrahman Tutdere’ye yönelik haksız ithamlarda bulunulmuştur.

Adıyaman Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanında olduk. Bundan sonrada halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde çalışarak depremin yaralarını saracağız. Su gibi hassas konular üzerinden insanların hassasiyetlerinin siyasete malzeme yapılmış olmasını üzüntüyle karşılıyor, asılsız açıklamaları yapanları Adıyaman kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.”

Kaynak : PHA