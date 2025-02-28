Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı düzenlenen eğitime İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, Halk Sağlığı Başkanı Dr. H.Mustafa Kutlu, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Osman Küçükkelepçe, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Furkan Bakırhan, Şube Müdürü Mehmet Yetiş, doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Temel Eğitim programında açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, eğitimde birinci basamak sağlık hizmetleri güncel uygulamalarının ele alındığını belirterek, amaçlarının sağlık hizmetlerindeki konuları güncel tutarak hizmet kalitesini arttırmayı hedeflediklerini aktardı.

Eğitimde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen misyon, vizyon ve stratejileri, mevzuat ve güncel saha uygulamaları kapsamında birinci basamak sağlık hizmetleri güncel uygulamaları olan hastalıklar, kadın ve üreme sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı, kanser, kronik hastalıklar, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme ve hareketli hayat, tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele, çevre ve çalışan sağlığı, laboratuvar hizmetleri, göçmenler ve dezavantajlı gruplara sunulan halk sağlığı hizmetleri gibi güncel konular yer aldı.

Kaynak : PHA