Avrupa Birliği'nin Horizon Avrupa İklim Programı’ndan Şanlıurfa Belediyesi proje kapsamındaki fon ile bünyesine kazandırdığı 150 bin euro ile Küresel iklim değişikliği ve çevresel zararlara karşı korumak için çalışmalara devam ediyor. Aşırı hava olaylarının artan sıklığı ve şiddeti, yükselen deniz seviyeleri ve diğer iklimle ilgili tehlikeler, dünya genelindeki ekonomiler, toplumlar ve ekosistemler için ciddi riskler oluşturmaktadır. Küresel iklim değişikliğini anlamak, yönetmek ve uyum sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile geleceğe yönelik planlamalar yapmaktadır.

Bu kapsamda, dünyamızı ve coğrafyamızı tehdit eden iklim değişikliğiyle mücadele için geliştirilen projelerle hibe almaya hak kazanılmıştır. Bu projeler, Şanlıurfa’nın tarımsal, ekonomik ve çevresel zararlara karşı korunmasını ve bu zararların en aza indirilmesini amaçlamaktadır. İklim değişikliği, günümüz dünyasının karşı karşıya olduğu en önemli ve acil zorluklardan biridir.

Belediye yapılan çalışmanın kendi bünyesine kazandırdığı 150 bin euroyu bu alanda yapılacak çalışmalara harcanacağını ifade etti.

Kaynak : PHA