Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin seçim vaatleri arasında yer alan bu proje, sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin En Ucuz Çayı: Sadece 3 TL

Emekli Çay Evi’nde, vatandaşlar sadece 3 TL gibi uygun bir fiyata çay içme imkanı buluyor. Türkiye genelinde yüksek enflasyonun ve artan gıda fiyatlarının etkili olduğu bir dönemde, Adıyaman Belediyesi’nin bu hizmeti özellikle düşük maaşlı emekliler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Çay Evi, emeklilerin yanı sıra öğrenciler ve çalışanlar için de cazip bir buluşma noktası haline geldi.

“3 TL’ye Çay Değil, Su Bile İçemezsiniz”

Emekli vatandaşlar, bu hizmetin ekonomik açıdan zorlayıcı bir dönemde sunulmasının büyük bir değer taşıdığını vurguluyor. Bir emekli, “Bu ortamda 3 TL’ye çay değil, su bile içemezsiniz” diyerek memnuniyetini dile getirirken, birçok kişi de bu sosyal alanın kente huzur ve sosyalleşme imkanı sunduğunu belirtti.

"Sosyal Belediyeciliğin Başarılı Örneği"

Adıyaman Belediyesi’nin Emekli Çay Evi projesi, sadece ekonomik bir hizmet sunmakla kalmıyor, aynı zamanda vatandaşların bir araya gelip sosyal etkileşimde bulunabileceği bir alan yaratıyor. Hem emekliler hem de gençler, çay evinde bir araya gelip sosyalleşirken, Demokrasi Parkı'nda huzurlu bir ortamda keyifli vakit geçiriyor.

"Adıyaman’ın Yeni Buluşma Noktası"

Vatandaşlar, Emekli Çay Evi’nin sadece emekliler için değil, her yaştan insan için bir buluşma noktası haline geldiğini ifade ediyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin sosyal projelerinin kent yaşamına olumlu katkılar sunduğunu belirten Adıyamanlılar, bu tür hizmetlerin artmasını istiyor.

Emekli Çay Evi, kısa sürede Adıyaman’ın en sevilen sosyal alanlarından biri haline gelirken, şehirde sosyal belediyecilik anlayışının ne kadar etkili ve gerekli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak : PHA