Adıyaman’da sabah saatlerinde Adıyaman Üniversitesi yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman Üniversitesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, dikkatsizlik sonucu önündeki kamyonu fark edemedi ve hızla araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmında ciddi hasar meydana geldi. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı, ancak tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

TRAFİK BİR SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle Adıyaman Üniversitesi yolunda trafik bir süreliğine durma noktasına geldi. Polis ekipleri, yolu kısa sürede tekrar trafiğe açtı ve kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YETKİLİLERDEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Trafik yetkilileri, sürücülere hız limitlerine ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda bir kez daha uyarıda bulundu. Özellikle şehir içi yollarda ve yoğun trafiğin olduğu saatlerde, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Adıyaman’da yaşanan bu kaza, trafik güvenliği ve sürücülerin dikkatli olmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.