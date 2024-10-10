Adıyaman Valisi Osman Varol, Eti Bakır A.Ş.'nin Cevher Zenginleştirme Tesisi ile Eti Bakır Maden İşletmesi'ne ziyaretlerde bulundu. Ziyaret kapsamında ilk olarak Cevher Zenginleştirme Tesisi'nde incelemelerde bulunan Vali Varol, burada kullanılan son teknolojik makinelerle bakırın flotasyon merkezi aracılığıyla işlenme aşamalarını ayrıntılı bir şekilde inceledi.

Tesisteki uzmanlardan bilgi alan Varol, bakırın ham cevherden nihai ürüne dönüştürülme yönünde yapılan çalışmaları inceledi.İkinci durakta Eti Bakır Maden İşletmesi'ni ziyaret eden Vali Varol, güvenlik önlemleri çerçevesinde baretini takarak kurumsalla birlikte maden ocağına indi. Yer altı madencilik faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi alan Vali Varol, yapılan çıkarma aşamalarını, kullanılan teknikleri ve iş güvenliği önlemlerini yerinde gözlemleyerek madenleri inceledi.

Vali Varol, incelemeler sonrasında yaklaşık 250 metre derinlikte yemek yemeği molasında olan madencilerle bir araya geldi. Zorlu koşullar altında çalışan işçilere, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Varol, işçilere "Afiyet olsun" diyerek rahatlıklar diledi. Madencilerin aldığı teriyle ülke ekonomisine sağladığı katkılara vurgu yapan Vali Varol, bu emeğin Türkiye için büyük bir iş yaptıklarını belirtti.

Ziyaretin sonunda Vali Varol, madeni ve zenginleştirme birimlerinde kullanılan silahlı gruplarda Türkiye'nin oluşturduğu kaynaklarından biri olan bakırın üretimine olan katkısını takdir ettiğini ifade etti.

Kaynak : PHA