"Varlearned" rumuzuyla sosyal medyada kadın cinayetlerini övücü mahiyette paylaşımlar yaptığı tespit edilen U.B.H. adlı şahıs, 8 Ekim 2024 tarihinde gözaltına alındı.

"Suç ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etme Suçlamaları"

U.B.H., İstanbul’da işlenen kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı paylaşımlarında “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etme” suçlamalarıyla yargılandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, U.B.H.’nin sosyal medya hesapları incelendi ve suç içerikli paylaşımlarının izine rastlandı.

"Gerger'de Gözaltına Alındı, Diyarbakır'a Sevk Edildi"

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gerger Çocuk Büro Amirliği ekipleri, U.B.H.’yi 9 Ekim 2024 tarihinde yakalayarak gözaltına aldı. Aynı gün çıkarıldığı Gerger Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan şahıs, Diyarbakır Çocuk Cezaevi’ne sevk edilerek cezasını çekmek üzere teslim edildi.

"Sosyal Medyada Suç Öven Paylaşımlar ve Tepkiler"

Son dönemde özellikle kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili sosyal medya platformlarında yapılan suç övücü paylaşımlar, toplumun büyük tepkisini çekiyor. İstanbul’da işlenen vahşi kadın cinayetlerine ilişkin benzer suçları öven paylaşımların ardından birçok kullanıcı bu tür içeriklerin cezalandırılması gerektiğini savunarak, yargı makamlarına şikayette bulunmuştu. Bu gelişmeler üzerine yetkililer, sosyal medya paylaşımlarını daha yakından izlemeye alarak suç işleyen kişilere karşı sert önlemler almaya başladı.

Adıyaman’da yakalanan U.B.H. vakası, sosyal medya üzerinden yapılan her türlü suç övme ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etme girişimlerine karşı ciddi yaptırımların uygulandığını bir kez daha gösteriyor. Toplumun güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına, sosyal medya platformlarında benzer suçlara karşı emniyet güçleri ve yargı makamlarının hassasiyeti devam edecek.

"Adıyaman'da Suçla Mücadele Sürüyor"

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nün başarılı çalışmaları, sosyal medya üzerinden işlenen suçların önlenmesi ve faillerin yakalanması konusunda önemli bir adım olarak kaydedildi. Adıyaman halkı, bu tür girişimlere karşı yapılan hızlı müdahaleyi takdirle karşılarken, yetkililer suçla mücadelede kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak : PHA