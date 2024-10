Sinemaseverleri 11 Ekim Cuma günü vizyona girecek yeni filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra Dengeler, Kabir Azabı: İnsi ve Cinni, My Hero Academia: Sıra Sende, Cesur Prenses: Sihirli Ülke (Rebellious), Cille 2069, Tembeller Ailesi (The Sloth Lane) ve Usta ile Margarita filmleri bu hafta öne çıkanlar arasında bulunuyor.

Cihangir Ceyhan, Erol Babaoğlu ve Tanju Bilir’in başrollerini paylaştığı Dengeler, amatör bir sokak boksörünün hayatta kalma mücadelesine odaklanarak aynı olayları üç farklı karakterin gözünden aktarıyor. Sokak boksörü Ferit Kamacı, annesine verdiği kalbi sözü tutmak ister ve bu amaçla ringe çıkar. Yenilmesi beklenen müsabakada Ferit, mafyanın desteklediği profesyonel rakibini nakavt eder. Aynı gece Ferit’in ağabeyi Ali’nin uğradığı suikast eklenince işler iyice karışır. Ferit hem abisinin intikamını almak, hem de kendini gayrimeşru grupların radarından kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişmek zorunda kalır.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Gökhan Arı’nın yaptığı Kabir Azabı: İnsi ve Cinni, bir kaza sonucu kocasını kaybeden bir kadının hikayesini konu ediniyor. Necla ile Muhsin yeni evli olan mutlu bir çifttir. Ancak onların mutlulukları bir kaza sonucu Muhsin’in ölmesi ile birlikte sona erer. Büyük bir yıkıma uğrayan Nejla, Muhsin’in geri dönebileceğine inanır ve bu yolda atacağı her adım başına büyük dertler açar.

Haftanın animasyon filmlerinden My Hero Academia: Sıra Sende, büyük bir tehlike ile karşı karşıya olan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediniyor. Kahramanların ve kötü adamların sürekli güç için yarıştığı bir dünyada, Yuei lise öğrencisi Deku yeni ve tehditkar bir kötü adama karşı savaşır: Dark Might. Dünya kaosa sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıyayken, Deku ve A Sınıfı öğrencileri becerilerini geliştirmeli ve Dark Might tehdidini durdurmak için birlikte çalışmalıdır.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek bir diğer animasyon filmi olan Cesur Prenses: Sihirli Ülke (Rebellious), kendisini kaçıranlara meydan okuyan cesur bir prensesin hikayesini konu ediyor. Kötü bir büyücü olan Kezabar, dik başlı, cesur prensesi kaçırır. Nişanlısının kaçırıldığını öğrenen zeki genç, onu bulmak için bütün yeteneğini kullanacağı destansı bir yolculuğa çıkar. Bu sırada Prenses, kendisini kaçıranlara meydan olur ve cesur bir kaçış planı yapar.

Haftanın bir diğer animasyon filmi olan Cille 2069, zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olan bir ekibin hikayesini konu ediniyor. Cille dünyası karışmış bir haldedir. İnsanlar ve Ezakiler diyarına yeni bir kavim gelmiştir. Kayra, Rehzen, Solin, Talu ve Müdrik amca, Cille yolunda amansız bir mücadeleyle karşı karşıyadır.

Michael Lockshin yönetmenliğinde vizyona girecek fantastik film Usta ile Margarita, kendini edebi bir skandalın ortasında bulan bir yazarın hikayesini konu ediniyor. 1930'ların Moskova’sında ünlü bir yazar Sovyet devleti tarafından sansürlenir; romanı yasaklanır ve tiyatro galası iptal edilir. Sadece birkaç gün içinde dışlanmış biri haline gelir. Bu talihsizliklerden ilham alan yazar, Woland adlı şeytanın yazarın çöküşünden sorumlu olan herkesten hicivli bir şekilde intikam aldığı yeni bir roman tasarlar. Bu romanın SSCB'de asla yayınlanamayacağını bilir, ancak ilham perisi Margarita onu ne olursa olsun yazmaya iter.