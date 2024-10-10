Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un şehre yaptığı sık ziyaretlerin ardından alınan kararlar hızlı bir şekilde hayata geçirilirken, tahliye süreci de hızla ilerliyor.

Tahliye Süreci Başladı: Esnaflar Boşaltıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, projenin 1. etabının onaylanmasının ardından esnaflara yönelik tahliye emirlerini iş yerlerinin camlarına asarak, alanın boşaltılmasını talep etti. Tahliye tebligatlarında belirtilen süre içinde iş yerlerinin boşaltılması gerektiği bildirildi. Camlara asılan resmi yazıda, iş yerlerinin 30 gün içinde tahliye edilmesi gerektiği ve yıkım işlemlerinin hemen ardından başlayacağı ifade edildi.

İlgili tahliye tebligatında şu ifadelere yer verildi: “Adıyaman İli Merkez İlçesi Eskisaray, Hocaömer, Yenipınar ve Sıratut Mahalleleri sınırları içinde yer alan 8.01 hektar alanda yapılacak olan projenin ilk etabı için 14 Ekim 2024 tarihinden itibaren 30 gün içinde tahliye işlemleri tamamlanmalıdır.”

Modern Çarşı İçin İlk Adım Atılıyor

Adıyaman Çarşı Projesi, şehrin ticaret hayatını canlandırmak, modern dükkanlar ve sosyal donatı alanlarıyla hem esnafa hem de halkına konforlu bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla tasarlandı. Yenilenen çarşı, hem yerel ticaretin kalbini güçlendirecek hem de şehre estetik ve ekonomik bir değer katacak. Proje kapsamında geniş yürüyüş yolları, modern dükkanlar ve sosyal alanlar yer alacak.

Esnafın Taşınma Süreci Devam Ediyor

Adıyaman çarşısındaki esnaflar, tahliye tebligatlarının camlarına asılmasının ardından taşınma işlemlerine başladı. Çarşı projesi tamamlandıktan sonra, modern bir ticaret merkezi olarak yeniden açılacak olan bölgede, esnaflar yeni iş yerlerine geçecek.

Adıyaman Halkı İçin Büyük Adım

Adıyaman Çarşı Projesi, şehrin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Depremin ardından toparlanma sürecindeki şehirde, ekonomik kalkınmanın hızlanması ve ticaretin yeniden canlanması bekleniyor. Adıyaman halkı, projenin tamamlanmasıyla modern bir alışveriş ve sosyal alanın şehre kazandırılmasını dört gözle bekliyor.

Kaynak : PHA