Türkiye’de sayıları 3,5 milyonu bulan, 7 milyon çocuk yetiştiren bekar anneler için Türkiye’de ilk kez büyük bir katılımla Bekar Anneler Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Bekar Anneler Derneği, bekar annelerin başta yoksulluk olmak üzere barınma, eğitim, sağlık, ev içi emek, sosyal, hukuksal ve ekonomik haklar konularında desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bekar anneleri psikolojik ve ekonomik olarak güçlendirmek, güçlenen bekar annelerin daha verimli ve farkında ebeveynler olmasını sağlamak, bekar annelerin çocuklarının daha konforlu bir ortamda büyümesini sağlamayı hedefliyor.

Türkiye’de ve dünyada sayıları her geçen gün artan Bekar Annelerin (Single Mom) sorunlarını 360 derece ele almak, güçlenmelerini, toplumda kabul görmelerini, ekonomik ve entelektüel anlamda desteklenmelerini sağlamak adına kurulan Bekar Anneler Derneği, alanında uzman derneklerin başkanlarının, fikir liderinin katılımı ile Türkiye’de ilk kez BEKAR ANNELER GÜNÜ’NÜ kutladı.

Kurucuları arasında bekar anneler kadar, bu alanda savunuculuk yapan isimlerin de olduğu dernek, bekar anne sorunlarını 360 derece ele almak için hayata geçirdiği etkinlikte Yanındayız Derneği, YenidenBiz Derneği, Açev’i de konuk ederek bu alanda bekar anneleri güçlendirecek konuları ele aldı.

Açılış konuşmasını Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yaptığı etkinlikte, Bekar Anneler Derneği Başkanı Serap Yelkenci, 21 Mart 2024 yılında kurulan derneğin kısa sürede başardıklarına yer veren bir konuşma gerçekleştirdi.

Etkinlikte yer alan konuklar, Bekar Anneleri çocuk gelişimi, baba ve çocuk ilişkisi, kişisel farkındalık, finansal okur yazarlık, esnek çalışma imkânları, yeniden işe dönüş imkanları ve ilham veren kariyer yolculukları konusunda bilgilendirmiştir.

Dernek başkanı Serap Yelkenci: “Bekar annelerin, her alanda başarılı olabileceğine ve değer üretebileceklerine inanıyoruz; şirketlerin IK politikalarını, kamunun desteklerini, markaların ilham veren adımlarını, bekar annelerin güçlenmesi yönünde değiştirmeleri halinde bu başarının mümkün olduğuna inanıyoruz.” dedi.