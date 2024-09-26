Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD dönüşünde konuyla ilgili derhal inceleme başlatılması talimatı verdi ve "gereğinin yapılacağını" belirtti.

Düğün Hediyeleri Tartışma Yarattı

Olay, BDDK’nın bağımsızlığına gölge düşürebilecek bir durum olarak görülürken, haberi BirGün gazetesinden Timur Soykan duyurdu. Soykan’ın haberine göre, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın, denetlemekle sorumlu olduğu banka genel müdürlerini düğününe davet etti. Davet edilen banka yöneticilerinin, 150 bin ila 350 bin TL arasında değişen düğün hediyeleri (takılar) verdiği ve bu takı töreninin uzun süre devam ettiği iddia ediliyor.

Bu durum, banka genel müdürlerinin hediyeleri kendi ceplerinden mi yoksa banka bütçelerinden mi karşıladığı konusunda da ayrı bir tartışmaya neden oldu. Olayın bir diğer dikkat çeken noktası, Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar’ın da düğüne katılmış olması. Aynı zamanda, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun düğüne nikah şahidi olarak davet edilmesi ancak takı takıp takmadığına dair herhangi bir bilginin olmaması tartışmaları büyüttü.

Şimşek’ten İnceleme Talimatı: "Gereği Yapılacak"

ABD'de yatırımcılarla görüşmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye dönüşünde durumu öğrenir öğrenmez inceleme başlatılması talimatı verdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Şimşek duruma ilişkin rahatsızlığını gizlemeyerek, "Gereği neyse yapılacak" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme sonrasında, yasalar gereği Kamu Etik Kurulu'nun devreye girmesi bekleniyor. Kamu Etik Kurulu'nun başkanlığını eski Danıştay Başkanı Zerrin Güngör yürütüyor. Kurulun, BDDK Başkan Yardımcısı Aydın’ın düğün hediyeleri kabul etmesiyle ilgili incelemelerde bulunacağı öngörülüyor.

Yasal Aykırılık İddiaları

Mevcut durum, devlet memurları için yürürlükte olan çeşitli yasa ve yönetmeliklere aykırılık iddialarını da beraberinde getirdi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 29. Maddesi’ne göre devlet memurlarının hediye istemesi veya görevlerinden dolayı çıkar sağlaması yasak. Ayrıca, Kamu Görevlileri Etik Yönetmeliği’nin 15. Maddesi, kamu görevlilerinin tarafsızlığını etkileyen her türlü hediye ve menfaati kabul etmesini yasaklıyor.

Türk Ceza Kanunu'nun 250. maddesi, görevi kötüye kullanmak olarak bilinen “irtikap” suçunu içeriyor. Bu kapsamda, düğün hediyelerinin kabul edilmesinin hapis cezası gerektiren rüşvet suçuna benzer bir niteliği olduğu iddia ediliyor. Hukukçular, bu durumun rüşvet olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi gerektiğini tartışıyor.

Siyasi Tepkiler

Olay, siyasi çevrelerden de tepkilere yol açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’ın düğün hediyelerini derhal iade etmesi ve hediye veren banka yöneticilerine zimmet çıkarılması gerektiğini savundu. Ayrıca, hükümet yetkililerinin bu durumu ciddi bir şekilde ele alması gerektiğini belirtti.

Kabine Toplantısında Gündeme Gelebilir mi?

BDDK’daki bu krizin sadece inceleme talimatıyla sınırlı kalıp kalmayacağı henüz belli değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’den dönüşüyle birlikte, konunun 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında gündeme gelme olasılığı da bulunuyor. Erdoğan, ABD seyahati öncesi Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile bir araya gelerek kamu yönetimindeki son gelişmeleri gözden geçirmişti.

Kaynak : PHA