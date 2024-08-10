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Bayraktar, “Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlattığımız 1.012 hanelik kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 349 hanelik Adıyaman etabımızda tamamlanan dairelerin anahtarlarını teslim etmeye başladık. Allah bir daha böylesi felaketlerle bizleri sınamasın” dedi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremden etkilenen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta başlattıkları 1.012 hanelik kalıcı konut projesinin sonuna yaklaştıklarını duyurdu.

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