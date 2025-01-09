Lütfü Başli, Cumhuriyet İlkokulu, Çamlıca İlkokulu, Göçeri İlkokulu, Göçeri Ortaokulu, Tepebaşı İlkokulu, Eskitaş Ortaokulu ve Büyükbağ Ortaokulunu ziyaret ederek hem öğrenciler hem de öğretmenlerle buluştu.

Ziyaretlerinde öğrencilerle sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Lütfü Başli, okulların idarecileri ve öğretmenleriyle de toplantılar gerçekleştirdi. Okulların genel durumu ve eğitim süreçleri hakkında bilgi alarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi adına yapılabilecekler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Okul ziyaretleri sırasında, öğrencilerin heyecanını paylaşan ve öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunan Lütfü Başli, eğitimin bir ekip işi olduğunu belirterek tüm eğitim çalışanlarına teşekkür etti.



Kaynak : PHA