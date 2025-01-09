Terör Örgütü PKK’da çözülme süreci devam ediyor. PKK’nın Suriye’de PYD/YPG maskesiyle bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle çözülme süreci daha da hızlandı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikna edilen kadın terörist, sınır bölgesine gelerek teslim oldu.

Teslim olan kadın teröristin 10 yıl önce örgüt tarafından kaçırılarak Irak’ın kuzeyine götürüldüğü, Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincar’da uzun yıllar görev yaptığı, ağır silah ve el yapımı patlayıcı eğitimi aldığı ve son dönemde ise Suriye’de görevlendirildiği tespit edildi.

Böylece Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının başarılı ikna çalışmaları sonucunda son bir ay içerisinde teslim olan terörist sayısı 5’e yükseldi.

Kaynak : PHA