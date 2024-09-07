1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Altınşehir Sosyal Tesisi’nde düzenlenen programa, Başkan Tutdere’nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, Zabıta Müdürü Şeyho Coşkun ve zabıta personeli katıldı. Başkan Tutdere, programa katılan zabıta personeliyle tek tek tokalaşarak gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

“Sizler bizim için çok kıymetlisiniz”

Konuşmasında zabıta personelinin fedakarlıklarına dikkat çeken Başkan Tutdere, “Göstermiş olduğunuz çaba ve emek için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Yaklaşık 5 aydır birlikte çalışıyoruz ve hızla kaynaştığımızı düşünüyorum. Belediyemizin vatandaşa dokunan yüzü olarak sizler bizim için çok değerlisiniz. Elimizden geldiğince yanınızda olmaya özen gösteriyoruz. Sizler, belediyemizin sahada görünen yüzü ve kamu düzenini sağlayan kolluk kuvvetlerimizsiniz. Canımız, canlarımız sizlere emanet. Gece gündüz demeden gösterdiğiniz fedakarlık için teşekkür ediyorum, haftanız kutlu olsun” ifadeleri kullandı.

Zabıta Müdürü’nden teşekkür

Zabıta Müdürü Şeyho Coşkun da yaptığı konuşmada, Zabıta Haftası’nı kutlayarak Başkan Tutdere’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Coşkun, “Başkanımızın talimatlarını yerine getirerek el birliğiyle Adıyaman’ımızı daha güzel günlere ulaştıracağız” dedi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak : PHA