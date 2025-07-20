Tutdere, açıklamasında su krizinin sadece bugünün sorunu olmadığını, geçmişi onlarca yıla dayanan çok boyutlu ve yapısal bir mesele olduğunu vurguladı.

“İçme suyu sorunu derin ve yapısaldır”

Başkan Tutdere, Adıyaman’daki içme suyu sıkıntısının; kuraklık, iklim değişikliği, artan nüfus, ihmal edilmiş altyapı eksiklikleri ve 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ağır tahribat gibi etkenlerin birleşimiyle oluştuğunu ifade etti. Sorunun yalnızca son döneme özgü olmadığını belirten Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

“Kentimizin içme suyu sorunu geçici değil; kapsamlı ve kalıcı çözümler gerektiren yapısal bir sorundur.”

“Deprem hasarı su altyapısını tahrip etti”

Deprem sonrası şehrin içme suyu altyapısının ciddi biçimde zarar gördüğünü belirten Başkan Tutdere, ana iletim hatları ve dağıtım sistemlerinde oluşan kalıcı hasarların, büyük teknik kapasite ve mali kaynak gerektirdiğini söyledi.

Belediye projeleri ve iş birlikleri

Tutdere, göreve geldiği günden bu yana su sorununun en öncelikli gündem maddesi olduğunu belirterek şu adımları paylaştı:

•⁠ ⁠Yaklaşık 400 km’lik eski içme suyu şebekesi yenilendi, yıl sonuna kadar şebekenin tamamı yenilenecek.

•⁠ ⁠Avrupa Birliği FRIT fonları ile altyapı çalışmaları, JICA desteğiyle kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi sürüyor.

•⁠ ⁠2025 yılı Ocak ayında DSİ ile yapılan protokol kapsamında, Atatürk Barajı’ndan içme suyu temini planlandı.

•⁠ ⁠Emlak Konut iş birliğiyle Havşeri isale hattı yenileniyor, su miktarı artırılacak.

•⁠ ⁠DSİ ile ayrıca Koçali Barajı’ndan su temini konusunda teknik iş birlikleri yürütülüyor.

“Bu mesele siyaset üstüdür”

Adıyaman’da uygulanan dönüşümlü su dağıtım sistemi hakkında da bilgi veren Tutdere, kaynaklardaki debi düşüklüğü ve iklim koşullarına bağlı tüketim artışını sorunların temel nedeni olarak gösterdi. Başkan açıklamasını şu ifadeyle tamamladı:

“Bu denli derin bir sorunun yalnızca belediyemizin çabalarıyla değil, ilgili tüm kurumların ortak iradesiyle çözülebileceği açıktır. İçme suyu meselesi siyaset üstüdür.”

Kaynak : PHA