Özgür basının demokrasilerin gelişimi için temel gereklilik olduğunu vurgulayan Başkan Tutdere, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli basın mensupları; Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihinde gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayımlanmaya başladığı için söz konusu gün ‘Basın Bayramı’ olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Basın Bayramı’nın kutlanmaya başlandığı 76 yıldan bu yana basın emekçileri, zorlu şartlar altında, büyük fedakarlıklarla çalışarak halkın sesini duyurmaya çalışmakta ve bu şekilde demokrasinin temel gerekliliği olan ifade hakkını hayata geçirmektedir. Demokrasiye sahip çıkmak için sansürün karşısında saf tutmak için de tüm basın mensuplarımıza destek olmak bizim temel görevlerimizdendir.

Basın Bayramı, basın mensuplarımız için sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumun onlara duyduğu minnettarlığın bir ifadesidir.

Toplumun bir ferdi olmam hasebiyle bu minnettarlığın göstergesi olarak kalemini doğruluktan ve halkın hakkından yana kullanan tüm basın emekçilerimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyor; tüm gazetecilerimize daha özgür, daha güvenli ve daha güçlü bir çalışma ortamı diliyorum.”



Kaynak : PHA