Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin göreve geldiği günden bu yana yapılan denetimlerde, 115 adet fırın kontrol edildi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşmasını sağlamak amacıyla fırın ve unlu mamuller işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları ve ekmek gramajları titizlikle kontrol edildi.

115 işletmeye uyarı

Denetimler sonucunda, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin göreve geldiği günden bu yana 115 fırından 72 tanesine temizlik ve hijyen kurallarına uymaları konusunda yasal uyarıda bulunuldu. Bu işletmelere, hijyen standartlarını yükseltmeleri ve gerekli önlemleri almaları için belirli süreler verildi. Denetimlerin devam edeceğini belirten belediye yetkilileri, halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

9 fırına cezai işlem uygulandı

Denetimler sırasında ciddi eksiklikler tespit edilen 9 fırına ise Kabahatler Kanunu gereği ceza işlemi uygulandı. Belediye yetkilileri, cezaların caydırıcı olması ve halk sağlığının korunması adına gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.

Başkan Tutdere: Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması bizim önceliğimiz

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerin halk sağlığı açısından önemine değinerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana şehir genelinde kapsamlı denetimler yapıyoruz. Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması bizim önceliğimizdir. Bu nedenle, hijyen ve gramaj konularında taviz vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaptığımız denetimlerde eksiklikleri tespit edilen işletmelere gerekli uyarıları yapıyor ve ciddi ihlallerde bulunanlara cezai işlem uyguluyoruz. Bu konuda halkımızın da duyarlı olmasını ve gördükleri olumsuzlukları bize bildirmelerini rica ediyoruz.” dedi.

Adıyaman Belediyesi’nin gerçekleştirdiği söz konusu denetimler, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.



Kaynak : PHA