İmamağa Mahallesi ve Kızılcapınar Köyü muhtarlarının da katılımıyla gerçekleşen barışma töreninde, Başkan Tutdere her iki aile büyüklerine sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde Adıyaman Merkez Kapcami Mahallesi’nde iki araç sürücüsü arasında yol vermeme tartışması yaşanmış, bu durum kavgaya dönüşmüştü. Kavganın büyüyüp husumete yol açmaması için harekete geçen Başkan Tutdere, İmamağa Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Güngör’ün evinde tarafları bir araya getirdi.

Barışma törenine, Çelik ve Eken ailelerinin ileri gelenleri, kavga eden kişiler ve Kızılcapınar Köyü Muhtarı Tayfun Payam da katıldı. Başkan Tutdere, barış ortamını sağlamak için emek veren muhtarlara teşekkür ederken, affedicilik ve kardeşlik duygusunun önemine vurgu yaptı.

Başkan Tutdere, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Her iki ailemize de sağduyulu yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Tartışmayı konuşarak çözdüğünüz ve bir araya gelerek barışı sağladığınız için minnettarız. Allah bir daha böyle olumsuzluklar yaşatmasın. 6 Şubat depremlerinin ardından bu kentin en önemli ihtiyacının birlik olduğunu hepimiz gördük. O gün hep birlikte birbirimizin enkazına koştuk, yaralarımızı sardık. Şimdi de aynı dayanışmayı sürdürmek zorundayız. Nerede birlik olursa, orada huzur ve mutluluk olur. Allah hepinizden razı olsun.”

Başkan Tutdere, barış ve hoşgörü ortamını yeniden sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederek, benzer olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti.



Kaynak : PHA