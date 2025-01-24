Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dörtyol köyü yakınlarında meydana geldi.

Besni’ye bağlı Dörtyol köyü yakınlarında lastiği patlayan minibüsün kaza yapması sonucu 1 çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 AL 463 plakalı minibüs seyir halindeyken lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada minibüste bulunan Emine Turgut, Medine Turgut, Muhammet Mustafa Turgut ve Şeymagül Turgut yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA