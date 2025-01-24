Kurulduğu 1996’dan beri daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı amaç edinen Adıyamanlılar Vakfı yeni şubelerle gücüne güç katmaya devam ediyor.

Vakıf, Adıyaman ve Ankara şubelerine Gaziantep şubesini de ekledi.

Vakfın Gaziantep şubesi bir törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Şube Başkanı İbrahim Karababa, Şube Yönetimi, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Çınar, vakıf gönüllüleri ve davetliler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin de anıldığı duanın ardından açılış konuşması yapıldı.

Vakıf Başkanı Hasan Göksu, törende yaptığı konuşmada vakıf müessesinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

Başkan Göksu, ”Vakıflar Türk - İslâm medeniyetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Vakıf kültürü, Anadolu insanının irfanının, merhametinin, yardımseverliğinin ve cömertliğinin somutlaştığı sosyal kurumlardır. Osmanlı'da en ücra coğrafyalarda yaşayan insanların sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamada ve hayat standartlarını yükseltmede en tesirli unsurlardan biri de hiç şüphesiz vakıf müesseseleri olmuştur. Bu hukukî müesseseler İslâm memleketlerinde dolayısıyla Osmanlı'nın sosyal ve iktisadî hayatının gelişmesinde çok önemli bir rol oynamıştır.'' ifadelerini kullandı

Açılış konuşmasını yapan Gaziantep Şube Başkanı İbrahim Halil Karababa ise Vakıfların "gönüllülük" esasına dayalı hizmet faaliyetlerini yürüten müesseseler olduğunu belirterek imkânı olanlarla ihtiyacı olanlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü, ifade etti.

Karababa, Vakfın temel hedefinin maddi ve manevi olarak birlik, beraberliği gerçekleştirmek, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla toplumsal değerleri yaşatmak olduğunu belirtti.

İbrahim Halil Karababa,” Başta Adıyamanlı hemşehrilerimiz olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırmaya ve bu faaliyetlerimizi kalıcı ve sürdürülebilir bir hâle getirmeye gayret ediyoruz." Dedi.

Konuşmaların ardından açılış töreni gerçekleştirildi.



Kaynak : PHA