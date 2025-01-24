Alınan bilgiye göre kaza, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Petrol Caddesi üzerinde U.F. idaresindeki 02 ADD 183 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 50 HD 141 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan A.F., G.F. M.F., yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA