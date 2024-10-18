Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda başlatılan bu projede, her ay bir çocuk başkanlık makamına oturacak ve talepleri yerine getirilecek. Projenin ilk konuğu, 6 Şubat depreminde anne ve babasını kaybeden 11 yaşındaki Muhammed Ali Durmuş oldu.

"Muhammed Ali Başkanlık Makamını Devraldı"

Proje kapsamında Başkan Tutdere’yi ziyaret eden Muhammed Ali Durmuş, bir süreliğine belediye başkanlığı makamını devraldı. Minik başkan, ilk talimatını mahallesine çocuk parkı ve oyun alanı yapılması yönünde verdi. Ayrıca, Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda bir de kütüphane yapılmasını istedi.

“Adıyaman Senin” Projesi Başladı

Başkan Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman Senin" projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kentimizi yeniden ayağa kaldıracak, herkesin mutlu yaşayacağı bir yer haline getireceğiz. Bundan sonra Adıyaman Belediyesi olarak her ay düzenli bir şekilde çocuklarımızı ağırlayacağız, makamımızı onlara vereceğiz ve onların talep ve düşüncelerini kayda alacağız. Çocuklar ve kadınlar da kentin yönetiminde söz sahibi olursa, daha çoğulcu bir yönetim anlayışına sahip olacağız" dedi.

"Mahalle Sakinlerinden Kütüphane Talebi"

Ziyarete katılan aileler de küçük başkandan bazı taleplerde bulundu. Bahçelievler Mahallesi’ne park ve oyun alanının yanı sıra bir kütüphane yapılmasını istediler. Minik başkan Muhammed Ali Durmuş, bu talebe olumlu yanıt vererek, park ve kütüphane yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

"Çocukların Talepleri Yerine Getirilecek"

Başkan Tutdere, ziyaret sonrasında Muhammed Ali’nin taleplerini kayda aldı ve ilgili birimlere park ve kütüphane yapılması için çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Tutdere, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onlarla vedalaştı.

Kaynak : PHA