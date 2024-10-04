Başkan Tutdere, yaptığı ziyarette Adıyaman’ı çoğulcu, kapsayıcı ve kimseyi dışlamayan bir yönetim anlayışıyla idare edeceklerini vurguladı. Deprem sonrası kentte yürütülen altyapı ve üstyapı projelerinin değerlendirildiği toplantıda, Adıyaman’ın sorunlarının çözümü ve vatandaşların daha huzurlu bir ortamda yaşamaları için yapılan çalışmalar ele alındı. Başkan Tutdere, İYİ Parti’ye desteklerinden dolayı teşekkür ederken, “Bu kenti hep birlikte ayağa kaldıracağız. Tüm siyasi partiler ve yerel kurumlarla el ele çalışıyoruz,” dedi.

İş Birliğinin Önemi Vurgulandı

Başkan Tutdere, İYİ Parti’nin deprem sürecinde kendilerine büyük destek verdiğini belirterek, “Bizlere büyük destek verdiniz ve bundan sonra da yanımızda olacağınızdan şüphemiz yok,” ifadelerini kullandı. Adıyaman’ın Türkiye ve dünya genelinde sesini duyuran bir kent haline geldiğini belirten Tutdere, “Adıyaman artık kabuğunu kıran bir şehir. Valilik, muhtarlıklar ve tüm siyasi partilerle iş birliğinin en güzel örneğini sergiliyoruz. Bu şehri omuz omuza ayağa kaldıracağız,” diye ekledi.

"Birlik ve Dayanışma ile Yaralarımızı Saracağız"

Çoğulcu ve katılımcı bir yönetim anlayışına dikkat çeken Tutdere, herkesin fikirlerini söyleyebileceği bir platform yaratmak istediklerini söyledi. "Adıyaman’ı hak ettiği yere taşımak için birlik ve dayanışma içinde olmalıyız. Siyasi parti temsilcilerinin görüşleri bizim için önemli," dedi.

İYİ Parti’den Tam Destek: "Tutdere Bizim Başkanımızdır"

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk ise Başkan Tutdere’ye teşekkür ederek, İYİ Parti’nin başkanı olarak gördüklerini ifade etti. “Başkanımız sayın Abdurrahman Tutdere’yi kendi milletvekilimiz ve belediye başkanımız olarak görüyoruz. Her zaman yanındayız,” dedi. Türk, İYİ Parti’nin Adıyaman Belediyesi’ne olan desteğinin devam edeceğini de vurguladı.

Vatandaş Talepleri Masaya Yatırıldı

Toplantının ardından İYİ Parti yöneticileri, kentle ilgili talepleri Başkan Tutdere’ye iletti. Bu talepler not alındı ve ilgili birimlere iletilerek çözüme kavuşturulması için adımlar atılacağı belirtildi. Tutdere, aktarılan konuların hızlıca çözüme ulaştırılması için çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak : PHA