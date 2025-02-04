"Gerçeklerle Yüzleşen Bir Anlayışla Hareket Ediyoruz"

Konferans, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, depremle mücadelede bilimin ışığında hareket edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Adıyaman için deprem; kayıp, yıkım, gözyaşı demek. Ancak bu doğa olayının felakete dönüşmemesi için yapılması gereken işler var. Depreme karşı dirençli kentler inşa etmek, hepimizin boynunun borcudur. Bu doğrultuda bilim insanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak gerekli adımları atıyoruz. Sorunları halının altına süpüren değil, gerçeklerle yüzleşen bir anlayışla hareket ediyoruz.”

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın deprem riskine dikkat çekerek, yerel yönetimlerin bu konuda hiçbir taviz vermeden çalışması gerektiğini belirtti.

“Adıyaman’ın yeni yönetimi olarak, depreme dirençli bir kentin inşası için üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İnsanlarımızın güvenliğini sağlamak en büyük önceliğimiz. Kefensiz evlatlarımızı toprağa vermemek için bilimin gösterdiği yolda ilerleyeceğiz.”

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: “İmar Barışı’nı Anlamadım”

Konferansta konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’deki yapılaşma politikalarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 35 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirten Moriwaki, Japonya ve Türkiye’deki depremleri kıyasladı.

Moriwaki, Japonya’da 9 şiddetindeki depremde ölü sayısıyla altıncı sıradayken, Türkiye’nin 7.9 büyüklüğündeki depremde üçüncü sırada olduğunu ifade etti. Türkiye’deki “imar barışı” uygulamasına ise şaşkınlığını gizleyemedi:

“Japonya’da af var ama ‘imar barışı’ diye bir şey yok. ‘İmar barışı’ kavramını ilk duyduğumda ne anlama geldiğini anlayamadım. İmar için barış ne demek?”

Moriwaki, Japonya’nın disiplinli mevzuat ve sıkı denetimlerle depremleri felaket olmaktan çıkardığını vurguladı.

Tutdere: “Japonya’nın Deprem Politikalarını Örnek Almalıyız”

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, yaklaşık bir buçuk ay önce Japonya’ya yaptığı ziyarette, ülkenin depremle nasıl başarılı mücadele ettiğini incelediklerini belirtti.

“Japonya, kanunlarını ve yönetmeliklerini sıkı şekilde uygulayarak depremi tehlike olmaktan çıkarmış. Artık Japonya’da deprem nedeniyle can kaybı yaşanmıyor. Biz de onların deneyimlerinden yararlanarak Adıyaman için gerekli adımları atacağız. Bilimin rehberliğinde, akademisyenlerin önerileriyle bu süreci yöneteceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Özel, Adıyaman’a Gelecek

Başkan Tutdere, 5-6 Şubat tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adıyaman’ı ziyaret edeceğini de duyurdu.

Konferans sonunda, Başkan Tutdere, Japon deprem uzmanı Moriwaki’ye 6 Şubat depreminin simgesi olan saat kulesi takdim etti.

Kaynak : PHA