Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ev hapsi kararının kaldırılmasının ardından ilk ziyaretini memleketi Bağlıca köyüne gerçekleştirdi. Annesi ve babasının yanında vakit geçiren Tutdere, aile sofrasında duygusal anlar yaşadı.



‘Ben sana hep yanımda kal diyorum’



Ailesiyle birlikte yemek yiyen Başkan Tutdere, sofrada yaptığı konuşmada, “Özgürlük dünyanın en güzel şeyi” ifadesini kullandı. Bu sözlere annesi, “Ben sana hep yanımda kal diyorum, kalmıyordun” şeklinde karşılık verdi. Annesinin bu sözleri, sofradakiler tarafından tebessümle karşılandı.



‘Baba ocağındayız’ paylaşımı



Başkan Tutdere, Bağlıca’daki ziyareti sırasında çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu yazdı:



“Baba ocağındayız.

Özgürlük ve aile, hayatın en kıymetli nimetleri…

Diliyoruz ki en kısa zamanda belediye başkanlarımız ve adalet bekleyen herkes, sevdikleriyle aynı sofrada özgürlüğün ve huzurun tadını birlikte paylaşır.”



Tutdere’nin paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, birçok kullanıcı destek ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.



Ev hapsi süreci sona eren Tutdere’nin önümüzdeki günlerde kamuoyuna yönelik yeni bir açıklama yapması bekleniyor. Başkanlık görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Tutdere hakkında yürütülen adli süreç ise devam ediyor.

Kaynak : PHA