Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, dijital bahis ağlarının Türkiye’de gençleri hedef alan en yaygın tehlikelerden biri hâline geldiğini vurgulayarak basın açıklamasında bulundu. Sanal kumar bağımlılığının toplumda hızla yayıldığını belirten Alsan, yasa dışı dijital bahis sistemlerinin organize suç örgütleri eliyle yönetildiğini ve devletin bu konuda daha güçlü ve caydırıcı önlemler alması gerektiğini söyledi.



‘Gençlerin yüzde 80’i sanal kumarla karşılaştı’



Türkiye’de yasa dışı dijital kumarın ulaştığı boyutlara dikkat çeken Alsan, bazı verileri kamuoyu ile paylaştı:



Gençlerin %80’i sanal kumarla karşı karşıya gelmiş durumda.



Yasa dışı kumar piyasası 2024 itibarıyla 50 milyar doları aştı.



BTK, 2023 yılında 160 bin yasa dışı bahis sitesini engelledi.



YEDAM’a başvuranların %37’si kumar nedeniyle destek aldı.



Başvuranların %53’ü evli, ortalama yaş 34 ve bağımlılık yaşı 10’lu yaşlara kadar geriledi.



Bu verilerin yalnızca görünen kısmı olduğunu ifade eden Alsan, ‘Bu sadece bir uyarı değil, alarmdır. Organize suç örgütlerinin yönettiği bu dijital bataklık, toplumun her hücresine sızmış durumda’ dedi.



‘OECD ülkeleri denetimli sistem kurdu, Türkiye’de kontrolsüz yasak var’



OECD ülkeleri ile Türkiye’yi kıyaslayan Alsan, ABD ve İngiltere gibi ülkelerde kumarın yasal ancak sıkı denetim altında olduğunu, Türkiye’de ise yasak olmasına rağmen denetimsiz bir ortamın oluştuğunu söyledi. Alsan, bu boşluğun yasa dışı bahis siteleri tarafından doldurulduğunu ve Türkiye’nin, aralarında Malta, Curaçao ve KKTC’nin de bulunduğu 99 ülkeden yayın yapan yasa dışı bahis platformlarının hedefinde olduğunu ifade etti.



Hükümete 5 maddelik acil eylem çağrısı



Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Alsan, hükümete yönelik 5 maddelik bir acil eylem planı çağrısında bulundu:



Kripto para ile kumar finansmanına karşı özel yasal düzenleme yapılması.



Oyunculara yönelik idari cezaların caydırıcı hâle getirilmesi.



BTK’nın denetim kapasitesinin yapay zekâ ile güçlendirilmesi.



Sosyal medya ve mobil uygulama marketlerinde kumar içeriklerinin engellenmesi.



Tüm yurtta “Kumarla Mücadele Ulusal Farkındalık Kampanyası” başlatılması.



Alsan, “Sayın iktidar, gençliğimizi kaybediyoruz. Her geçen gün binlerce çocuk, bir tuşla bu dijital bataklığa sürükleniyor. Artık susmak, suç ortağı olmaktır” dedi.



Anahtar Parti’den yasal reform önerileri



Yasa dışı kumarla mücadelenin yalnızca teknik değil, aynı zamanda yasal düzenlemelerle de yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Alsan, Anahtar Parti’nin bu konuda hazırladığı reform paketini de paylaştı:



7258 Sayılı Kanun güncellenecek, oynayana değil, oynatana odaklı ceza sistemi getirilecek. Cezaların alt sınırı artırılacak, ertelenemez hapis cezaları uygulanacak.



Kripto para ile finansman yasaklanacak, MASAK ve BDDK’nın yetkileri artırılacak.



Gençleri kumara teşvik edenlere ağır ceza verilecek, çocuk istismarı kapsamında değerlendirilecek.



Fenomen ve influencer’ların gizli reklamlarına ceza uygulanacak, ilgili platformlara para cezası ve yayın engeli getirilecek.



Suçtan elde edilen tüm gelir kamuya aktarılacak, özellikle kripto hesaplara el konularak bağımlılık tedavisine yönlendirilecek.



Uluslararası işbirliği güçlendirilecek, Europol ve Interpol aracılığıyla takibat ve iade süreçleri başlatılacak.



Kumarla Mücadele Kamu Avukatlığı sistemi kurulacak, mağdurlara ve ailelerine ücretsiz hukuki destek sağlanacak.



‘Anahtar bizde, geleceği birlikte kuracağız’



Açıklamasının sonunda topluma seslenen İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan şu ifadelere yer verdi:



“Ey gençler! Hayatınız bir kupon kadar değersiz değil. Ey anneler, babalar! Evlatlarınızı dijital bataktan birlikte çıkaralım. Anahtar Parti olarak sizlere söz veriyoruz: Emek veren bir toplum, üreten bir ekonomi ve güvenli bir dijital kültür inşa edeceğiz. Anahtar sizde. Anahtar bizde. Anahtar Türkiye’nin geleceğidir.”



Anahtar Parti’nin yasa dışı bahisle mücadele çağrısı ve hazırladığı kapsamlı reform paketi, özellikle gençleri hedef alan dijital tehlikelere karşı atılması gereken somut adımlara dikkat çekti. Açıklamanın ardından parti temsilcilerinin yerelde kamuoyu bilgilendirme çalışmaları başlatması bekleniyor.

Kaynak : PHA