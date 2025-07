Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezlerinden biri olan ADIMEK, kadınların kişisel gelişimlerine ve mesleki becerilerine katkı sunmaya devam ediyor. Merkezde çeşitli alanlarda eğitim alan Medine Küçükkaya ve Fatma Değirmenci, aldıkları belgelerle birlikte aynı kurumda eğitmenlik yapmaya başladı.



Her iki kadın da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından yaşadıkları zorlu süreci aşmak ve aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla merkeze başvurdu. Uzun soluklu eğitimlerin ardından sertifikalarını tamamlayan Küçükkaya ve Değirmenci, bugün ADIMEK’te usta öğretici unvanıyla görev alıyor.



‘Kadınlarımızın başarısı hepimize umut veriyor’



Merkezde el sanatları eğitmeni olarak görev yapan Perihan Pamukçu, süreci şu sözlerle değerlendirdi:



“Depremden sonra göreve başladığım bu merkezde Medine Küçükkaya ve Fatma Değirmenci ile tanıştım. Her ikisi de depremin yarattığı acıları geride bırakmak için büyük bir çaba gösterdi. Zaten daha önce kadın merkezlerinde kurslara katılmış, yeteneklerini geliştirmişlerdi. Biz burada özellikle rölyef ve zemin çalışmaları üzerine birlikte üretmeye başladık. Ortaya çok değerli işler çıktı. Amirlerimiz bu çalışmaları sergilerde görerek büyük destek verdiler ve kurumumuz iki donanımlı eğitmeni bünyesine katmış oldu. Özellikle Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür etmek isterim. Her zaman yanımızda oldu, büyük emek verdi.”



‘Deprem sonrası merkez bizim umudumuz oldu’



Rölyef ve filografi alanında usta öğretici olarak çalışan Medine Küçükkaya ise, merkeze katılım sürecini ve yaşadığı dönüşümü şu ifadelerle anlattı:



“2017 yılından bu yana bu kurslara katılıyorum. Başlangıçta sadece bir hobi olarak başlamıştım. Zamanla bu alanda kendimi geliştirerek mesleğe dönüştürdüm ve usta öğretici belgemi aldım. Özellikle deprem sonrasında bu merkez bizim için bir umut oldu. Şimdi hem üretmeye hem de başka kadınlara yol göstermeye çalışıyorum.”



‘Monoton bir hayatım vardı, şimdi üretiyor ve kazanıyorum’



El sanatları alanında eğitim vererek ahşap boyama, örgü, amigurumi gibi branşlarda ürünler ortaya koyan Fatma Değirmenci ise şöyle konuştu:



“Depremden önce monoton bir hayatım vardı. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle bu merkeze geldim. İki yıl boyunca çeşitli alanlarda eğitim aldım ve sertifikalarımı tamamladım. Şu an burada usta öğretici olarak görev yapıyor, kendi kazancımı sağlıyorum. Ahşap boyama, örgü, amigurumi gibi alanlarda ürünler üretiyoruz. Ters lale gibi Adıyaman’a özgü figürler yapıyoruz. Hem psikolojik hem ekonomik olarak bize çok katkısı oluyor.”



Kadınlara destek sürüyor



Adıyaman Belediyesi tarafından desteklenen Fatih Kadın ve Gençlik Merkezi (ADIMEK), özellikle afet sonrası süreçte kadınların yeniden hayata tutunmalarına, meslek sahibi olmalarına ve ekonomik bağımsızlık kazanmalarına yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Belediye yetkilileri, benzer başarı hikâyelerinin çoğalması için merkezlerin kapasitesinin artırılarak desteklenmeye devam edileceğini belirtiyor.

Kaynak : PHA