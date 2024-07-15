Başkan Tutdere, sabahın erken saatlerinden itibaren Altınşehir Mahallesi ile Karapınar Mahallesi Hısnı Mansur Caddesinde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından yaptığı açıklamada Tutdere, depremin ardından büyük tahribat yaşayan yolların bakım, onarım ve asfalt serim çalışmalarını bir an önce tamamlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Tutdere, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Altınşehir bölgesinde ciddi anlamda tahrip olan yollarımızın asfalt serim işlemlerini sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde Altınşehir Bölgesindeki tüm yolların standartlarını artıracağız. Üniversiteler açılmadan üniversite bölgesindeki tüm yolları da yapmış olacağız." dedi.

Adıyaman Belediyesi olarak yoğun bir mesai içinde olduklarını vurgulayan Tutdere, "Adıyaman'ımızı hak ettiği yere taşımak için tüm ekiplerimizle beraber çalışıyoruz. Adıyaman kısa süre içinde yaralarını saracak ve düştüğü yerden kalkacak. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsunlar; işimizin başındayız. Tüm arkadaşlarımız işlerini yapmak için büyük bir özveriyle çalışıyor ve çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA