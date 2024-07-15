'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Adıyamanlı vatandaşların 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kahramanlığı ile ilgili duygu ve düşünlerini paylaşmaları için Demokrasi Parkı'nda oluşturulan platforma anı defteri konuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Demokrasi Parkında oluşturulan platformu ziyaret eden Adıyaman Valisi Osman Varol, 15 Temmuz Anı Defterine duygu ve düşüncelerini yazarak paylaştı.

Kaynak : PHA